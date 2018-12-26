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Илон Маск рассказал о материалах для марсианского корабля Starship

Илон Маск рассказал о новых материалах для перспективного космического корабля Starship, его запланировали использовать в полетах на Марс. Конструкцию соберут из уникальных сплавов, далее установят двигатель Raptor.
Илон Маск рассказал о материалах для марсианского корабля Starship

Мотор данной модели прошёл радикальную переработку, инженеры завершают технологические работы по отливке нового металлического сплава. Он станет способным выдерживать высочайшие температуры. Двигатель является жидкостным, ему предстоит выдержать рекордное нагрузки. Каждый из моторов корабля станет вырабатывать 100 тысяч л. с. мощности, давление газа из сопла достигнет более 800 атмосфер, как в глубинах Мирового океана. В компании отказались от углеродного волокна, предполагается использование нержавеющей стали. По мнению Илона Маска, в условиях высоких температур и предполагаемого высокого износа нержавеющая сталь предпочтительнее. Миллиардер, по его мнению, не уверен в том, что сможет вернуться, если отправится на Марс в перспективе, намного важнее было бы стать первым поселенцем.

Космический корабль Starship представляет собой уникальную конструкцию, ракета вместе с жилыми отсеками составляет 118 метров в длину. Грузоподъемность системы, по расчетам специалистов, достигнет 100 тонн, корабль сможет принять на борт 100 человек.



 
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Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 09:50

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