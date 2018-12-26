Друзья Майли Сайрус подозревают, что она беременна





О свадебном торжестве Майли Сайрус и Лиама Хемсворта известно, что оно проходило в условиях повышенной секретности, на него не пригласили даже друзей. Это и спровоцировало появление у них предположений о беременности исполнительницы.Ранее знаменитости, объявившие о своей помолвке еще два года назад, говорили, что считают официальную регистрацию семейных отношений лишь простой формальностью. Не исключено, что «интересное положение» Майли Сайрус заставило влюбленных изменить свое отношение к институту семьи и брака