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Друзья Майли Сайрус подозревают, что она беременна

На днях мировые интернет-агентства облетела новость о том, что американская певица Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт тайно сочетались законным браком. В то время, как поклонники знаменитостей поздравляют новоиспеченных супругов со знаменательным событием, у друзей молодоженов появились подозрения о том, что для свадьбы певицы и актера была веская причина. По их мнению, речь идет о беременности Майли Сайрус.


Друзья Майли Сайрус подозревают, что она беременна

О свадебном торжестве Майли Сайрус и Лиама Хемсворта известно, что оно проходило в условиях повышенной секретности, на него не пригласили даже друзей. Это и спровоцировало появление у них предположений о беременности исполнительницы.

Ранее знаменитости, объявившие о своей помолвке еще два года назад, говорили, что считают официальную регистрацию семейных отношений лишь простой формальностью. Не исключено, что «интересное положение» Майли Сайрус заставило влюбленных изменить свое отношение к институту семьи и брака



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:04

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