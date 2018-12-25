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Роман Гриценко снялся в клипе у начинающей певицы Екатерины Елисеевой

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Роман Гриценко, который так и не смог добиться расположения Ольги Бузовой, сейчас очень тесно общается с другой певицей – Екатериной Елисеевой.

В каких именно отношениях находятся ребята, пока неизвестно, однако начинающая звезда пригласила парня сняться в клипе на ее новую песню «Обледенеют города», в котором показана история о чистой, но не взаимной любви.

Роман Гриценко снялся в клипе у начинающей певицы Екатерины Елисеевой

На своей странице в социальной сети Instagram девушка опубликовала часть клипа, а в подписи поблагодарила Рому за совместную работу.
Отметим, что молодой человек сыграл роль возлюбленного певицы, который, судя по всему, не может ответить взаимностью на ее сильные чувства.

К слову, Гриценко тоже разместил в своем микроблоге фрагмент клипа, под которым поздравил Елисееву с премьерой.

Роман Гриценко снялся в клипе у начинающей певицы Екатерины Елисеевой

«Поздравляю Катю Елисееву с премьерой клипа. У меня была очень сложная роль, но я справился», - написал экс-участник.

Подписчикам Ромы очень понравилось то, как он отыграл свою роль. В комментариях к публикации они буквально засыпали его комплиментами и напророчили ему большой успех в отечественном шоу-бизнесе, если на него обратит внимание опытные продюсеры или режиссеры.

Роман Гриценко снялся в клипе у начинающей певицы Екатерины Елисеевой

«Ром, ну круто! Поздравляю, так держать», «Рома, поздравляю! Молодец!», «Ух ты, как неожиданно! Поздравляю! Желаю тебе удачи, возможно и с Олей Бузовой снимешь клип», «Рома, поздравляю тебя! Все очень круто получилось! Желаю тебе успехов во всем, ром! У тебя все получится!», «Ромка, ты молоток! В правильном направлении идешь! Как за родного гордость берет», - писали фанаты.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:46

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