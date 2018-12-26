Huawei презентовала оболочку EMUI 9.0 для смартфонов





Как отметил Райан Луи, который является вице-президентом в сфере маркетинга программного обеспечения CBG, версию EMUI 9.0 разработчики создали на базе современной платформы Android Pie. Операционная система была доработана и получила множество усовершенствований, которые коснулись внутренних механизмов и интерфейса. Чтобы повысить эргономичность ОС, его значительно переработали.Впервые собственную оболочку для смартфонов компания Huawei выпустила шесть лет назад. В сентябре текущего года вышла ее девятая реинкарнация, которую презентовали во время проведения выставки IFA 2018. По словам Райана Луи, EMUI 9.0 может похвастаться упрощенным и понятным меню настроек. Специалисты удалили некоторые пункты, которые очень редко использовались, а также перенесли остальную часть в «Расширенные настройки». В результате ушло 97 наименований, благодаря чему стало намного удобнее управление. Также связанные функции новой оболочки сделали в едином дизайне, а навигационная панель была опущена в нижнюю часть экрана гаджетов, чтобы повысить удобство управления с помощью одной руки.Разработчики переместили некоторые визуальные элементы в EMUI 9.0, чтобы у пользователей снизилась нагрузка на глаза. Интерфейс сможет похвастаться теперь новой системой управления жестами, благодаря чему навигация станет более удобной для пользователей.