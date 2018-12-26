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Huawei презентовала оболочку EMUI 9.0 для смартфонов

Большинство современных пользователей довольны качеством операционной системы Android, но ведущие производители гаджетов предпочитают оснащать свои устройства собственными ОС. Недавно компания Huawei презентовала новейшую оболочку EMUI 9.0 для смартфонов.

Huawei презентовала оболочку EMUI 9.0 для смартфонов

Как отметил Райан Луи, который является вице-президентом в сфере маркетинга программного обеспечения CBG, версию EMUI 9.0 разработчики создали на базе современной платформы Android Pie. Операционная система была доработана и получила множество усовершенствований, которые коснулись внутренних механизмов и интерфейса. Чтобы повысить эргономичность ОС, его значительно переработали.

Впервые собственную оболочку для смартфонов компания Huawei выпустила шесть лет назад. В сентябре текущего года вышла ее девятая реинкарнация, которую презентовали во время проведения выставки IFA 2018. По словам Райана Луи, EMUI 9.0 может похвастаться упрощенным и понятным меню настроек. Специалисты удалили некоторые пункты, которые очень редко использовались, а также перенесли остальную часть в «Расширенные настройки». В результате ушло 97 наименований, благодаря чему стало намного удобнее управление. Также связанные функции новой оболочки сделали в едином дизайне, а навигационная панель была опущена в нижнюю часть экрана гаджетов, чтобы повысить удобство управления с помощью одной руки.

Разработчики переместили некоторые визуальные элементы в EMUI 9.0, чтобы у пользователей снизилась нагрузка на глаза. Интерфейс сможет похвастаться теперь новой системой управления жестами, благодаря чему навигация станет более удобной для пользователей.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 05:00

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