Японский спутник выявил тепловую аномалию в районе обрушения сопки в Хабаровском крае
В районе, где ранее фиксировалось обрушение сопки, с помощью метеорологического спутника была обнаружена тепловая аномалия. О находке сообщили специалисты японского Центра управления полетами.
Орбитальный аппарат Himawari-8 выявил под землей термическую аномалию во время перелета над Хабаровским краем, сообщает информагентство «Интерфакс». Информация о находке японских ученых была опубликована на официальном портале Дальневосточного НИЦ «Планета». Эксперты уточнили, что одна из точек, обозначающих образовавшиеся нестандартные изменения, касающиеся заданной местности у реки Бурея, находятся в непосредственной близости от места обрушения верхней части сопки.
Полностью оценить объемы разрушения удалось европейскому исследовательскому спутнику Sentinel-2A. В космическом агентстве уточнили, что речь идет о заметных изменениях в местном ландшафте, которые произошли в промежутке между 9 и 12 декабря. Специалисты уточнили о падении макушки сопки.
Ранее многие решили, что причиной таинственного инцидента было падение метеорита, а конспирологи и уфологи не исключали вмешательство НЛО.
Орбитальный аппарат Himawari-8 выявил под землей термическую аномалию во время перелета над Хабаровским краем, сообщает информагентство «Интерфакс». Информация о находке японских ученых была опубликована на официальном портале Дальневосточного НИЦ «Планета». Эксперты уточнили, что одна из точек, обозначающих образовавшиеся нестандартные изменения, касающиеся заданной местности у реки Бурея, находятся в непосредственной близости от места обрушения верхней части сопки.
Полностью оценить объемы разрушения удалось европейскому исследовательскому спутнику Sentinel-2A. В космическом агентстве уточнили, что речь идет о заметных изменениях в местном ландшафте, которые произошли в промежутке между 9 и 12 декабря. Специалисты уточнили о падении макушки сопки.
Ранее многие решили, что причиной таинственного инцидента было падение метеорита, а конспирологи и уфологи не исключали вмешательство НЛО.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:00