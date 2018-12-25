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Японский спутник выявил тепловую аномалию в районе обрушения сопки в Хабаровском крае

В районе, где ранее фиксировалось обрушение сопки, с помощью метеорологического спутника была обнаружена тепловая аномалия. О находке сообщили специалисты японского Центра управления полетами.

Японский спутник выявил тепловую аномалию в районе обрушения сопки в Хабаровском крае


Орбитальный аппарат Himawari-8 выявил под землей термическую аномалию во время перелета над Хабаровским краем, сообщает информагентство «Интерфакс». Информация о находке японских ученых была опубликована на официальном портале Дальневосточного НИЦ «Планета». Эксперты уточнили, что одна из точек, обозначающих образовавшиеся нестандартные изменения, касающиеся заданной местности у реки Бурея, находятся в непосредственной близости от места обрушения верхней части сопки.

Полностью оценить объемы разрушения удалось европейскому исследовательскому спутнику Sentinel-2A. В космическом агентстве уточнили, что речь идет о заметных изменениях в местном ландшафте, которые произошли в промежутке между 9 и 12 декабря. Специалисты уточнили о падении макушки сопки.

Ранее многие решили, что причиной таинственного инцидента было падение метеорита, а конспирологи и уфологи не исключали вмешательство НЛО.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:00

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