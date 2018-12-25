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В Шанхае построили самый длинный бетонный мост, распечатанный на 3D-принтере

В Шанхае в инновационном парке Баошань построили самый длинный мост из бетона, который был распечатан на 3D-принтере. Конструкция является копией сооружения, находящегося в провинции Хэбэй, возраст которого составляет 1,4 тысячи лет.

В Шанхае построили самый длинный бетонный мост, распечатанный на 3D-принтере

Проект моста был создан и воплощен в жизни учеными из университета Цинхуа (строительный институт). Новое сооружение конструкторы перекинули через небольшой канал, и первые пешеходы уже смогли пройти по нему. На данный момент на нем продолжаются косметические работы, и они завершатся в полную силу. Длина сооружения составляет 14,1 метра, а ширина 4 метра.

Отметим, что на сегодняшний день в мире есть два напечатанных на принтере моста в городах Испании и Нидерландах. Длина первого сооружения составляет 12 метров, а второго - 8 метров.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:00

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