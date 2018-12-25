Ведущая Первого канала Марина Ким показала подросших дочек

Интересно, что о папе малышей Ким не говорит, храня его имя в тайне. Недавно появились слухи о том, что у знаменитости есть отношения с режиссером Бреттом Рэтнером, с которым она появляется в свете.Новый снимок с малышками был сделан на новогоднем празднике, куда телезвезда отвела девочек после приезда с отдыха. Малышек Ким нарядила в пышные платья в одном цвете. Многие подписчики ведущей заметили, что девочки выглядят расстроенными. «Сначала на праздник не соберешь, потом оттуда не уведешь», – объяснила знаменитость настроение дочек.Марину Ким часто называют самой красивой ведущей Первого канала. При этом ее считают хорошей мамой и женщиной, которая способна совмещать карьеру, материнство и следить за собой, быть стройной и ухоженной.