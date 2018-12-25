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Анастасия Волочкова расскажет о встрече Нового года в программе «Секрет на миллион»

Анастасия Волочкова станет гостьей новогоднего выпуска популярной программы «Секрет на миллион» и расскажет Лере Кудрявцевой о том, с кем встретит Новый год. Также в студии появятся известные в шоу-бизнесе персоны, которые были в 2018 году участниками этого шоу.

Анастасия Волочкова расскажет о встрече Нового года в программе «Секрет на миллион»


Телезрители смогут услышать откровения Натальи Андрейченко, Юлии Ковальчук, Натали, Владимира Винокура, Натальи Сенчуковой и Виктор Рыбина о том, как изменилась их жизнь после съемок в «Секрете на миллион». Некоторые герои раскрыли свои сокровенные секреты, о которых не знали даже их близкие люди. Например, Наталья Андрейченко рассказала, как ее дети отреагировали на то, что актриса 18 лет назад была жертвой насилия. Это откровение помогло ей стать ближе с дочерью и сыном.

Анастасия Волочкова расскажет о встрече Нового года в программе «Секрет на миллион»


Балерина Анастасия Волочкова около месяца интригует своих подписчиков в Instagram своим новым возлюбленным, но пока не раскрывает его имени. В гостях у Леры Кудрявцевой она расскажет о некоторых подробностях своей личной жизни. Танцовщица живет с мужчиной, который по слухам, очень состоятельный. Новый год знаменитость, скорее всего, встретит со своим избранником и дочерью Ариадной.



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:17

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