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В Северной Голландии очевидцы заметили НЛО

В Северной Голландии в ночном небе очевидцы заметили НЛО. Им удалось даже запечатлеть космический объект на видео, которое было опубликовано в Сети.

В Северной Голландии очевидцы заметили НЛО

Жителям Северной Голландии удалось заснять в ночном небе НЛО. Свидетели события поведали, что объект появился высоко в небе и очень был похож на звезду больших размеров. Но при этом НЛО излучал много яркого света и не издавал никакого шума во время полета. Опубликованные в Сети кадры привели в восторг некоторых пользователей. Также нашлись скептики, решившие, что это видео является подделкой.


Уфологи изучили ролик и пришли к выводу, что на кадрах действительно изображен некий летающий аппарат космического происхождения. Также исследователи рассказала, что данное видео не подвергалось обработки с помощью фильтров.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:33

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