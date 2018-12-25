В Северной Голландии очевидцы заметили НЛО





Жителям Северной Голландии удалось заснять в ночном небе НЛО. Свидетели события поведали, что объект появился высоко в небе и очень был похож на звезду больших размеров. Но при этом НЛО излучал много яркого света и не издавал никакого шума во время полета. Опубликованные в Сети кадры привели в восторг некоторых пользователей. Также нашлись скептики, решившие, что это видео является подделкой.Уфологи изучили ролик и пришли к выводу, что на кадрах действительно изображен некий летающий аппарат космического происхождения. Также исследователи рассказала, что данное видео не подвергалось обработки с помощью фильтров.