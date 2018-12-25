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Данила Козловский рассказал о знакомстве и романе с Ольгой Зуевой

Данила Козловский на передаче "2 Верник 2" рассказал о знакомстве и романе с актрисой Ольгой Зуевой. В будущую невесту артист влюбился с первого взгляда.
Данила Козловский рассказал о знакомстве и романе с Ольгой Зуевой

Хотя Козловский предпочитает не афишировать личную жизнь, на шоу "2 Верник 2" он рассказал историю его с Зуевой первого знакомства. Поскольку ранее россиянка работала моделью в Нью-Йорке, ей доводилось бывать в Москве не так часто. Однажды её пригласил на вечеринку режиссёр Павел Руминов. На встрече оказался и Козловский, которого внешность Зуевой впечатлила не сразу.

Модница надела огромное оверсайз-пальто, криво подстригла чёлку, а из-за зуба мудрости у неё сильно опухла щека. Однако, когда Козловский ближе пригляделся к модели, то понял, что влюбился с первого взгляда. После вечеринки пара прогулялась по ночной столице.

Зуеву актёр также мгновенно покорил, ведь в США она так и не вернулась, а дебютировала в России как актриса и режиссёр. Так Козловский снял возлюбленную в своей картине "Тренер", а последняя пригласила жениха на роль в фильме "На районе".

Будущим совместным проектом пары станет "Официально красивые". Также в последнее время влюблённые всё чаще публикуют фото друг с другом, вместе ходят на шоу и снимаются для журналов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:00

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