АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.89 USD 68.41
Курс валют на 25.12.2018

Отец Меган Маркл встретил Рождество в гордом одиночестве

Несмотря на то, что весь католический мир празднует самый главный праздник в году, герцогиня Сассекская и Томас Маркл не смогли примириться в канун этой светлой даты. Отец Меган Маркл встретил в гордом одиночестве Рождество и даже не получил от дочери поздравительной открытки.

Отец Меган Маркл встретил Рождество в гордом одиночестве


Беременная супруга принца Гарри проводит семейный праздник в кругу королевских особей. Томас Маркл встречал Рождество в Мексике в своем доме, расположенном в Сан-Антонио-дель-Мар. Мужчин неоднократно заявлял журналистам, что хочет наладить отношения с младшей дочерью. Меган Маркл настойчиво просила отца не давать интервью прессе по поводу их семейных дел, но он не послушался. Родственники не общаются с мая этого года, а сестра герцогини Сассекской - Саманта, настаивает на том, чтобы Меган забыла обиды и помирилась с отцом. В канун Рождества она отправила беременной жене принца Гарри открытку, в которой предложила провести праздник в кругу семьи.

По словам 74-летнего мужчины, он планировал на Рождество раздавать бедным детям подарки на границе Мексики и США. В результате Томас Маркл провел праздник в одиночестве в своем доме. Его не приехали навестить даже старшие дети.

Отец Меган Маркл встретил Рождество в гордом одиночестве


Согласно источникам в Букингемском дворце, королева Великобритании обеспокоена тем фактом, что герцогиня Сассекская не общается со своим отцом. Даже в своем праздничном послании к нации Елизавета II отметила, что важно делать шаги навстречу к близким людям.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Ослина и Андрей Черкасов официально
Уфологи: Во Владимире запечатлели пославшую на
Презентация нового Xiaomi Pocophone состоится 26
Продюсер телешоу «Бородина против Бузовой»
Данила Козловский рассказал о знакомстве и романе
Отец Меган Маркл встретил Рождество в гордом
Несколько шагов помогут людям избежать вздутия
Елена Подкаминская и Данила Дунаев рассказали о
Биатлонист Антон Шипулин завершит карьеру из-за
Пользователи Сети назвали самые неприятные
Светлана Лобода призналась, что в течение 5 лет
Американец рассказал о 14-летней порнозависимости
Бюджетный кроссовер Geely Vision X3 за 500 000
На «Голубом огоньке» почтили память ушедшего из
Алиана Устиненко подралась с Миленой Безбородовой
Названы регионы, в которые едут россияне на Новый
Звезда «Дома-2» Марина Тристановна назвала нового
Раз в три года ученые видят аномальную звездную
Друг Владислава Галкина предчувствовал смерть
Финансы, политика, мода: Астрологи сделали
Врачи не советуют смешивать алкоголь и энергетики
Тарасов опубликовал в Instagram новый семейный
Наталья Поклонская поздравила россиян с Новым
Астронавт Билл Андерс негативно относится к
Верховный суд разрешил использовать шпионскую
Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно рассказала,
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска рассказала, как
Названы вещи, которые "заводят" мужчин в женщинах
Академический ансамбль Росгвардии презентовал
"Росконтроль" рекомендовал лишь одну марку сёмги
Просмотреть все новости