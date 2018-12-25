Отец Меган Маркл встретил Рождество в гордом одиночестве





Беременная супруга принца Гарри проводит семейный праздник в кругу королевских особей. Томас Маркл встречал Рождество в Мексике в своем доме, расположенном в Сан-Антонио-дель-Мар. Мужчин неоднократно заявлял журналистам, что хочет наладить отношения с младшей дочерью. Меган Маркл настойчиво просила отца не давать интервью прессе по поводу их семейных дел, но он не послушался. Родственники не общаются с мая этого года, а сестра герцогини Сассекской - Саманта, настаивает на том, чтобы Меган забыла обиды и помирилась с отцом. В канун Рождества она отправила беременной жене принца Гарри открытку, в которой предложила провести праздник в кругу семьи.По словам 74-летнего мужчины, он планировал на Рождество раздавать бедным детям подарки на границе Мексики и США. В результате Томас Маркл провел праздник в одиночестве в своем доме. Его не приехали навестить даже старшие дети.Согласно источникам в Букингемском дворце, королева Великобритании обеспокоена тем фактом, что герцогиня Сассекская не общается со своим отцом. Даже в своем праздничном послании к нации Елизавета II отметила, что важно делать шаги навстречу к близким людям.