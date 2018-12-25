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Биатлонист Антон Шипулин завершит карьеру из-за травли российских спортсменов

Биатлонист Антон Шипулин сообщил, что завершит карьеру из-за травли российских спортсменов на международных соревнованиях. Последним стартом для медалиста будет "Рождественская гонка" в немецком Гельзенкирхене.
Биатлонист Антон Шипулин завершит карьеру из-за травли российских спортсменов

29 декабря в Германии пройдут соревнования по биатлону, после которых Шипулин решил покинуть большой спорт в возрасте 31 года. На "Рождественской гонке" будут соревноваться 10 пар: россияне, чехи, немцы, французы и итальянцы. Выступит российских биатлонист вместе с Екатериной Юрловой-Перхт.

Шипулин победил в Олимпийской эстафете 2014 года и взял бронзу в 2010-м, однако последние годы, несмотря на идеальное физическое состояние и возраст, для спортсмена были неудачными. Связывает это биатлонист с политическими гонениями на представителей России.

"Сейчас спорт очень грязный", - признаётся Шипулин, который больше не желает унижаться и оправдываться в применении допинга.
Как утверждает спортсмен, он никогда не шёл на обман и честно проходил тесты на запрещённые препараты. Однако инциденты в Хохфильцене и Пхёнчхане сильно подорвали мотивацию биатлониста.

Он понял, что либо вовсе не будет допущен к соревнованиям, либо никогда не займёт призовых мест. Следом за 34-летней сестрой Анастасией Кузьминой, представлявшей Словакию, в следующем году Шипулин уйдёт из большого спорта.



 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:29

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