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Тарасов опубликовал в Instagram новый семейный снимок

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов разместил в личном микроблоге новую семейную фотографию.

Пока жители России вовсю продолжают покупать подарки, наряжать свою «новогоднюю красавицу» и «атаковать» все магазины и торговые центры, Тарасов и его молодая супруга Анастасия наслаждаются отдыхом на Мальдивах.

Тарасов опубликовал в Instagram новый семейный снимок

Сейчас звездное семейство довольно активно начало публиковать у себя на страницах в Instagram новые фотографии, на которых они демонстрируют, как же прекрасно они отдыхают в одном из самых райских уголков планеты.

Почти сразу Анастасия и Дмитрий сообщили своим поклонникам, что с ними на отдых полетела не только их 5-месячная дочь Милана, но и две ее бабушки (мама Тарасова и родительница Костенко). Несколько часов назад футболист разместил в личном инста-блоге снимок, на котором он запечатлен в компании жены, наследницы, мамы и тещи.

Нужно сказать, что семейное фото Тарасова очень понравилось его поклонникам, а сама публикация за считанные часы набрала почти 60 тысяч лайков. В подписи к фотографии Дмитрий поспешил поблагодарить свою маму и тещу за то, что они согласились полететь с ними на Мальдивы.

Тарасов опубликовал в Instagram новый семейный снимок

«Какие же вы красивые! Очень люблю вашу семью! Не понимаю тех людей, которые пишут вам гадости!» - прокомментировала свежую публикацию Тарасова одна из его поклонниц.

К слову, не обошлось и без недоброжелателей. Один за другим хейтеры принялись указывать футболисту на то, что из-за своей новой семьи, он напрочь позабыл о старшей дочери.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:48

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