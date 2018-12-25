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Пользователи Сети обсуждают похудевшего Федера Бондарчука

Иван Ургант в своем Instagram показал фото с Федером Бондарчуком. Пользователи Сети обратили внимание, как сильно похудел режиссер и начали обсуждать его новый образ.

Пользователи Сети обсуждают похудевшего Федера Бондарчука

Иван Ургант часто делает различные публикации в социальных сетях. На своей странице в Instagram телеведущий показывает не только свои фотографии, но и публикует снимки коллег по шоу-бизнесу. Недавно он опубликовал фото, на котором запечатлены Дмитрий Нагиев и Федер Бондарчук, в комментарии к посту телеведущий коротко написал: "Brothers in Arms".

Пользователи Сети обсуждают похудевшего Федера Бондарчука

Подписчики Ивана Урганта сразу же обратили внимание, как сильно похудел Федор Бондарчук. Многие пользователи Сети начали активно обсуждать режиссера и написали: "Ещё немного и Бондарчук совсем истощает", "Ого я Федора даже не узнала сначала, он сильно похудел.", "Ого это, что Бондарчук, не узнала сразу", "В таком образе Бондарчуку намного лучше", "Классная фотография, супер". Всего за несколько часов пост телеведущего набрал более 117 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:43

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