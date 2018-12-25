АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.89 USD 68.41
Курс валют на 25.12.2018

Астронавт Билл Андерс негативно относится к отправке людей на Марс

Астронавт Билл Андерс, который был пилотом лунного модуля "Apollo 8" и побывал на орбите Спутника, прокомментировал возможную отправку людей на Марс. По его словам, эта идея является глупой.
Астронавт Билл Андерс негативно относится к отправке людей на Марс

В NASA давно разрабатывают план миссии на Марс, чтобы изучить практический опыт и колонизировать Красную планету. После ознакомления с материалами, предоставленными Андерсом, в научном ведомстве решили не комментировать их. По словам астронавта, общество в целом не заинтересовано в миссии на Марс, в то же время планета уже исследуется посредством роботов.

«NASA могло бы покорить Луну, но сегодня – это программа по созданию рабочих мест, не видна и государственная поддержка. Вряд ли удалось совершить нечто большее, чем впечатляющий запуск «Апполона», в результате возложенные надежды никто не оправдал», - считает Андерс.
По словам ветерана лунной программы, NASA неправильно тратит средства налогоплательщиков. Действия агентства постоянно поддаются критике, в том числе и планы по поводу полета на Марс, ведь эта идея, по мнению Андерса, бесполезная и глупая.

Астронавт убежден, что имеющиеся задачи по освоению космоса решаются намного эффективнее и дешевле за счет осуществления беспилотных полетов. Само же путешествие на Марс – дорогостоящая программа.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бюджетный кроссовер Geely Vision X3 за 500 000
На «Голубом огоньке» почтили память ушедшего из
Алиана Устиненко подралась с Миленой Безбородовой
Названы регионы, в которые едут россияне на Новый
Звезда «Дома-2» Марина Тристановна назвала нового
Раз в три года ученые видят аномальную звездную
Друг Владислава Галкина предчувствовал смерть
Финансы, политика, мода: Астрологи сделали
Врачи не советуют смешивать алкоголь и энергетики
Тарасов опубликовал в Instagram новый семейный
Наталья Поклонская поздравила россиян с Новым
Астронавт Билл Андерс негативно относится к
Верховный суд разрешил использовать шпионскую
Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно рассказала,
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска рассказала, как
Названы вещи, которые "заводят" мужчин в женщинах
Академический ансамбль Росгвардии презентовал
"Росконтроль" рекомендовал лишь одну марку сёмги
Эксперты назвали эффективные способы похудения
Милена Безбородова приняла внебрачного ребенка
Пользователи Сети обсуждают похудевшего Федера
Ученые выдвинули идею о существовании планет,
Станислав Садальский посмеялся над Эвелиной
Загадочного гуманоида запечатлели в американском
Врачи предостерегают россиян от употребления
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон встречается с
Телеведущий Андрей Малахов рассказал о
Юрий и Инна Жирковы отправились в медовый месяц
Ольга Бузова пришла на съемки телешоу «Бородина
Мать фигуриста Дениса Тена считает убийство сына
Просмотреть все новости