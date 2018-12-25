Астронавт Билл Андерс негативно относится к отправке людей на Марс





В NASA давно разрабатывают план миссии на Марс, чтобы изучить практический опыт и колонизировать Красную планету. После ознакомления с материалами, предоставленными Андерсом, в научном ведомстве решили не комментировать их. По словам астронавта, общество в целом не заинтересовано в миссии на Марс, в то же время планета уже исследуется посредством роботов.«NASA могло бы покорить Луну, но сегодня – это программа по созданию рабочих мест, не видна и государственная поддержка. Вряд ли удалось совершить нечто большее, чем впечатляющий запуск «Апполона», в результате возложенные надежды никто не оправдал», - считает Андерс.По словам ветерана лунной программы, NASA неправильно тратит средства налогоплательщиков. Действия агентства постоянно поддаются критике, в том числе и планы по поводу полета на Марс, ведь эта идея, по мнению Андерса, бесполезная и глупая.Астронавт убежден, что имеющиеся задачи по освоению космоса решаются намного эффективнее и дешевле за счет осуществления беспилотных полетов. Само же путешествие на Марс – дорогостоящая программа.