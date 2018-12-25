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Названы вещи, которые "заводят" мужчин в женщинах

Эксперты назвали самые неожиданные вещи, которые могут «заводить» мужчин в женщинах. По словам специалистов, с перечнем необходимо ознакомиться каждой даме, чтобы быть успешной у представителей сильного пола.

Названы вещи, которые "заводят" мужчин в женщинах

Многие женщины стараются всегда выглядеть идеально для своего спутника, поэтому не позволяют взглянуть на себя без макияжа. Также отсутствует возможность поцелуя, когда на губах нет помады. Мужчины же привыкли ценить естественную красоту, им нравится наблюдать небольшой живот у второй половины и гладить его. Часто рожавшие женщины переживают по поводу растяжек на теле, однако это особенность напоминает представителям сильного пола о главном предназначении дамы.

Наиболее желанной, несмотря на существование стандартов красоты, является фигура в форме гитары. Для мужчин – это эволюционный сигнал к зачатию малыша. Раздражают партнеров звонки женщин, когда они пребывают в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что не нужно стесняться небольшого размера бюста, поскольку он является доказательством натуральности и здоровье. Заводит мужчин и несоответствие нижнего белья, поскольку у них начинают появляться мысли о комфорте. Естественность и бунтарство предполагает хождение босиком, именно в ходе данного процесса появляются мысли о бурном сексе.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:16

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