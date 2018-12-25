Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон встречается с иностранцем





Как выяснилось, экс-участница реалити-шоу «Дом-2» встречается с выходцем из Монако.Не секрет, что Тата не скрывает того, что очень счастлива в новых отношениях. Девушка даже рассказала поклонникам, как и при каких обстоятельствах познакомилась со своим новым избранником, чем очень удивила некоторых фанатов.По словам Абрамсон, ее недавно пригласили на съемки в Монако, где она познакомилась с привлекательным мужчиной, который в результате стал ее любовью. Оказывается, что сначала молодые люди просто дружили и хорошо общались, но чуть позже между ними вспыхнула страсть.Тата подчеркнула, что сейчас в социальных сетях ходят слухи о том, что она якобы закрутила роман с Мэтью Дучарлетом. Блондинка поспешила указать на то, что этому сообщению не следует верить, ведь на самом деле Мэтью является не только ее близким другом, но и приятелем ее нового молодого человека.И несмотря на то, что в Сети уже есть фотографии Таты и ее нового бойфренда, на снимках не видно лица мужчины. Сама же Абрамсон отмечает, что совсем скоро покажет всем своего любимого, ведь относится к этим отношениям очень серьезно.Выяснилось, что бывшая супруга Валерия уже даже познакомила их общую наследницу с новым возлюбленным, который, по словам Таты, очень хорошо отреагировал на то, что у нее есть маленькая дочь.