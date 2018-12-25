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Загадочного гуманоида запечатлели в американском штате Юта

Житель американского штата Юта разместил на видеохостинге YouTube видеоролик, снятый им на камеру мобильного телефона, с запечатлённым странным существом, очертаниями напоминающим гуманоида. По словам случайного оператора,оно было замечено в пустынной местности Юты, издалека пришелец напоминает человека, но с непропорциональной фигурой и странными движениями.

Загадочного гуманоида запечатлели в американском штате Юта

На видео, снятом жителем Юты действительно вдалеке можно заметить странное существо с «рваной» походкой и необычной фигурой. После просмотра пользователи начали строить свои версии по поводу происхождения загадочного гуманоида. Одни предполагают, это инопланетный пришелец, другие подозревают некое природное искривление пространства, изменившее очертания обычного человека практически до неузнаваемости. Единого мнения, как и обычно, в столь спорных вопросах пока не найдено.

Между тем, автор видеоролика уверяет, это не первое встреченное им необъяснимое явление. Несколько лет назад он отправился в лес с ночёвкой, а посреди ночи проснулся от непонятных звуков. Выглянув из палатки, он увидел существо с телом, похожим на лису, но руками гуманоида. При его появлении оно издало громкий крик, похожий на визг и скрылось.


Многие ставят под сомнение слова автора ролика, другие завидуют тому, что он уже не один раз сталкивается с необъяснимыми фактами. Но, как бы там ни было, если первую встречу со странным созданием американец не успел снять на видео, во второй раз ему, несомненно, повезло и теперь предстоит разгадать загадку, кого же на самом деле смог снять удачливый американец.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:10

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