Врачи предостерегают россиян от употребления шампанского с пеплом бумаги в Новый год





Гастроэнтеролог из российского Федерального центра питания Сергей Морозов рекомендует в Новый год отказаться от популярной традиции растворять в шампанском сожжённую бумагу с написанными на ней желаниями. Аргументирует врач это тем, что пепел не предназначен для употребления в пищу. К тому же, его взаимодействие со спиртным не изучено, и может быть опасно для организма.Неизвестен и точный состав чернил, используемых производителями в ручках. Если бумага, которую жгут, цветная, для окрашивания могли использоваться вредные химические пигменты и примеси.Если всё-таки есть большое желание выпить шампанского с пеплом, гастроэнтерологи рекомендуют взять обыкновенный белый лист очень маленького размера. Андрей Новиков-Ланской из РАНХиГС, занимающийся вопросами современной российской культуры, отметил, что традиция добавлять пепел в бокал, вероятно, пришла из западных стран.Пик популярности случился после премьеры в РФ фильма "Ёлки", где герои таким образом загадывают желания. Чаще всего пьют пепел с шампанским россиянки 20-40 лет. Сжигают бумагу, поскольку в таком виде её проще съесть.