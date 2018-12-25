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Врачи предостерегают россиян от употребления шампанского с пеплом бумаги в Новый год

Врачи предостерегают россиян от употребления шампанского с пеплом бумаги, на которой пишут желания, в Новый год. Чернила и цветные красители вместе с алкоголем могут вызвать отравление.
Врачи предостерегают россиян от употребления шампанского с пеплом бумаги в Новый год

Гастроэнтеролог из российского Федерального центра питания Сергей Морозов рекомендует в Новый год отказаться от популярной традиции растворять в шампанском сожжённую бумагу с написанными на ней желаниями. Аргументирует врач это тем, что пепел не предназначен для употребления в пищу. К тому же, его взаимодействие со спиртным не изучено, и может быть опасно для организма.

Неизвестен и точный состав чернил, используемых производителями в ручках. Если бумага, которую жгут, цветная, для окрашивания могли использоваться вредные химические пигменты и примеси.

Если всё-таки есть большое желание выпить шампанского с пеплом, гастроэнтерологи рекомендуют взять обыкновенный белый лист очень маленького размера. Андрей Новиков-Ланской из РАНХиГС, занимающийся вопросами современной российской культуры, отметил, что традиция добавлять пепел в бокал, вероятно, пришла из западных стран.

Пик популярности случился после премьеры в РФ фильма "Ёлки", где герои таким образом загадывают желания. Чаще всего пьют пепел с шампанским россиянки 20-40 лет. Сжигают бумагу, поскольку в таком виде её проще съесть.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:07

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