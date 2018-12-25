Молодая супруга Венсана Касселя снялась в рекламе российских шуб

До супружества с Касселем Тина Кунаки уже работала моделью, представляя различные товары и одежду. Однако после замужества с кинозвездой ей стало поступать больше предложений, и у нее начался карьерный рост. Так, прибыв с визитом в Россию, Тине Кунаки предложили представлять российский меховой бренд Giulia Gurman.После развода с Моникой Беллуччи 51-летний Венсан Кассель долгое время оставался холостяком. Однажды он заявил, что больше не собирается ни на ком жениться, но позже встреча с обворожительной 21-летней моделью Тиной Кунаки. Она заставила звезду изменить свое мнение. С тех пор супруги практически не расстаются, вместе посещая различные светские мероприятия.