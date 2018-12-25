Алена Водонаева составила ТОП гадких поступков уходящего года





Девушка составила свой рейтинг, а вернее, антирейтинг наиболее гадких поступков-2018. По мнению Водонаевой, в лидирующие позиции "гадкого ТОП" могут запросто претендовать сразу несколько человек.Сюда она отнесла футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, находящихся на данный момент в СИЗО, а также ещё одного футболиста из столичного "Спартака" Дениса Глушакова, пообещавшего оставить бывшую супругу без гроша в кармане. Ну и четвертым стал супруг известной артистки Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, изменивший певице с какой-то продавщицей.Но по мнению Алёны, лидером в этой компании является Денис Глушаков. Водонаева очень надеется, что спортсмен, обматеривший свою супругу, всё-таки предстанет перед законом и не уйдет от справедливой ответственности.Прошлась бывшая звезда телестройки и по главным разводам года: распады семьи Кержакова и Тюльпановой, Дакоты и Соколовского и Степаненко и Петросяна, показались ей наиболее значимыми.Водонаева отмечает, что в любой из перечисленных пар присутствовал скандал. Алёна уверена, что в этих семьях просто накопились скандалы, которые супруги не пожелали вовремя разрешить. Всё это и привело к таким громким разводам, которые теперь продолжаются в судах, говорит Алёна.