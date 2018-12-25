АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.89 USD 68.41
Курс валют на 25.12.2018

Алена Водонаева составила ТОП гадких поступков уходящего года

Бывшая участница популярного телепроекта "Дом-2", а ныне ведущая и модель Алена Водонаева подвела итоги уходящего 2018 года.

Девушка составила свой рейтинг, а вернее, антирейтинг наиболее гадких поступков-2018. По мнению Водонаевой, в лидирующие позиции "гадкого ТОП" могут запросто претендовать сразу несколько человек.

Алена Водонаева составила ТОП гадких поступков уходящего года

Сюда она отнесла футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, находящихся на данный момент в СИЗО, а также ещё одного футболиста из столичного "Спартака" Дениса Глушакова, пообещавшего оставить бывшую супругу без гроша в кармане. Ну и четвертым стал супруг известной артистки Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, изменивший певице с какой-то продавщицей.

Но по мнению Алёны, лидером в этой компании является Денис Глушаков. Водонаева очень надеется, что спортсмен, обматеривший свою супругу, всё-таки предстанет перед законом и не уйдет от справедливой ответственности.

Алена Водонаева составила ТОП гадких поступков уходящего года

Прошлась бывшая звезда телестройки и по главным разводам года: распады семьи Кержакова и Тюльпановой, Дакоты и Соколовского и Степаненко и Петросяна, показались ей наиболее значимыми.

Водонаева отмечает, что в любой из перечисленных пар присутствовал скандал. Алёна уверена, что в этих семьях просто накопились скандалы, которые супруги не пожелали вовремя разрешить. Всё это и привело к таким громким разводам, которые теперь продолжаются в судах, говорит Алёна.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Кинопоиск» определил лучшие фильмы уходящего года
В Сети появилось фото матери Александры Черно,
Volkswagen представит новый электрический
Католики всего мира отмечают Рождество
Ксении Бородиной напомнили, как она «кинула»
"Зачем это нужно": Андрей Мягков раскритиковал
Алена Водонаева составила ТОП гадких поступков
Ольга Рапунцель познакомила 5-месячную Василису с
"Союзмультфильм" представил новогоднюю серию
Бывший ухажер Ирины Пинчук Никита заявил, что его
Сестра Жанны Фриске собирается открыть бизнес на
Младшая сестра Марии Шукшиной рассказала о
Ученые предупредили о сокращении
Стала известна сумма гонорара Александра Серова
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженились, скрыв
Дочь Любови Успенской посоветовала хейтерам, куда
Наоми Кэмпбел показала на фото в Instagram свои
Xiaomi собрала мозаичную ель из более, чем 1000
Ученые: У женщин, подверженных приступам мигрени,
Евгения Феофилактова в Instagram демонстрирует
Ольга Бузова опять воссоединилась с Романом
Мулатка из "Дома-2" Либерж Кпадону встревожена
Виктория Романец обыскала машину Антона Гусева в
Кожура оливок содержит уничтожитель раковых клеток
На Новый год жители Москвы смогут увидеть малый
Дэвид Духовны может записать совместную песню с
Онкологи США назвали три разновидности рака,
Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская
Александр Васильев показал фанатам в Instagram,
В Мосгордуме предложили запретить продавать
Просмотреть все новости