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Ученые предупредили о сокращении продолжительности жизни

Американские ученые пришли к выводу, что продолжительность жизни у поколения X и миллениалов будет снижаться, а риски преждевременной смерти, наоборот, расти. Исследователи Университета Дьюка полагают, что финансовый кризис, вредные привычки и сложности с поиском работы являются основными причинами внезапной смерти.

Ученые предупредили о сокращении продолжительности жизни


Так, в основной группе риска оказались представители позднего поколения X в возрасте 38-45 лет и представители поколения Y, которых еще иногда называют миллениалами, в возрасте 27-37 лет. Согласно данным, полученным от Центров по контролю и профилактике заболеваний в период с 1990 по 2016 годы, именно вышеперечисленные факторы приводили к преждевременной смерти.

Для снижения рисков, по словам медиков, достаточно не злоупотреблять вредными привычками, налегать на здоровое питание и чаще проверяться у врачей. Кроме того, пол, расовая и этническая принадлежности, аналогичным образом влияют на риски преждевременной смерти, но на выбор этих параметров человек не в состоянии повлиять.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:03

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