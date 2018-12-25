Ученые предупредили о сокращении продолжительности жизни





Так, в основной группе риска оказались представители позднего поколения X в возрасте 38-45 лет и представители поколения Y, которых еще иногда называют миллениалами, в возрасте 27-37 лет. Согласно данным, полученным от Центров по контролю и профилактике заболеваний в период с 1990 по 2016 годы, именно вышеперечисленные факторы приводили к преждевременной смерти.Для снижения рисков, по словам медиков, достаточно не злоупотреблять вредными привычками, налегать на здоровое питание и чаще проверяться у врачей. Кроме того, пол, расовая и этническая принадлежности, аналогичным образом влияют на риски преждевременной смерти, но на выбор этих параметров человек не в состоянии повлиять.