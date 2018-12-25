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Мулатка из "Дома-2" Либерж Кпадону встревожена вновь открывшимся даром ясновидения

Звезда популярного телепроекта "Дом-2" Либерж Кпадону после ухода никуда не пропала из медиапространства и периодически появляется в эфирах и в тематических новостях.

Накануне темнокожая красотка рассказала, что обеспокоена, что ей часто снятся вещие сны. Дар ясновидения мулатка открыла в себе довольно давно, и достался Кпадону он от папы, который может предсказывать будущее.

Мулатка из "Дома-2" Либерж Кпадону встревожена вновь открывшимся даром ясновидения

Однако бывшая участница реалити-шоу ранее старалась не рассказывать про это, пока с этим даром она не стала чувствовать настоящий дискомфорт.

Например, не так давно девушка предсказала беременность своей подружке. Потом во сне увидела своего приятеля в огне, а проснувшись, тут же стала звонить ему, однако он не снимал трубку. Позже Либерж узнала, что у него сгорела баня, а пламя могло уничтожить и дом, стоявший неподалеку. Но тогда вовремя успели пожарные.

Мулатка из "Дома-2" Либерж Кпадону встревожена вновь открывшимся даром ясновидения

Кто-то уже посоветовал Либи сходить церковь, однако лучше не стало. Кпадону сейчас в панике и просит помощи у поклонников. Она уже заметила, что это не белая горячка, так как уже год не пьет спиртного, а ей всё еще советуют завязать.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:16

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