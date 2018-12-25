Дочь Любови Успенской посоветовала хейтерам, куда направить свою энергию

Осенью этого года Татьяна Плаксина, отдыхая в Коста-Рике, тяжело травмировалась при падении с велосипеда. Сейчас она восстанавливается после дорогостоящего лечения. В этом ей помогает Любовь Успенская. Она даже побрила дочь наголо, что, по мнению певицы, символизировало «освобождение» девушки.Татьяна Плаксина увлекается рисованием картин, а недавно она приняла участие в пикантных фотосъемках. Она предстала перед камерой без одежды, однако ее тело покрывали разводы краски. Вероятно, этим поступком девушка хотела отвлечься от плохих мыслей.В понедельник Татьяна Плаксина разместила в социальной сети снимок, сделанный во время ее пребывания в лечебном учреждении. В комментарии к фото она не затронула тему своего здоровья, однако эмоционально обратилась к критикам своих произведений. Она посоветовала им не тратить зря свою энергию, а направить ее во благо. Кроме того, она пожелала хейтерам любить и быть любимыми, а также обрести свой мир.Многие подписчики поддержали Татьяну Плаксину, пожелав ей поскорее выздороветь и не обращать внимание на недоброжелателей.