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Дочь Любови Успенской посоветовала хейтерам, куда направить свою энергию

Татьяна Плаксина, дочь популярной певицы Любови Успенской, опубликовала в социальной сети Instagram пост, в котором обратилась ко всем недоброжелателям, критикующим плоды ее творчества. Она посоветовала хейтерам направить свою энергию не на обсуждение чужой жизни в интернет-пространстве, а на созидание того, что мило их душам.


Дочь Любови Успенской посоветовала хейтерам, куда направить свою энергию

Осенью этого года Татьяна Плаксина, отдыхая в Коста-Рике, тяжело травмировалась при падении с велосипеда. Сейчас она восстанавливается после дорогостоящего лечения. В этом ей помогает Любовь Успенская. Она даже побрила дочь наголо, что, по мнению певицы, символизировало «освобождение» девушки.

Татьяна Плаксина увлекается рисованием картин, а недавно она приняла участие в пикантных фотосъемках. Она предстала перед камерой без одежды, однако ее тело покрывали разводы краски. Вероятно, этим поступком девушка хотела отвлечься от плохих мыслей.

Дочь Любови Успенской посоветовала хейтерам, куда направить свою энергию

В понедельник Татьяна Плаксина разместила в социальной сети снимок, сделанный во время ее пребывания в лечебном учреждении. В комментарии к фото она не затронула тему своего здоровья, однако эмоционально обратилась к критикам своих произведений. Она посоветовала им не тратить зря свою энергию, а направить ее во благо. Кроме того, она пожелала хейтерам любить и быть любимыми, а также обрести свой мир.

Многие подписчики поддержали Татьяну Плаксину, пожелав ей поскорее выздороветь и не обращать внимание на недоброжелателей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:26

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