Режиссёр Юрий Быков страдает от депрессии и одиночества





Юрий Быков известен своими серьёзными социальными и психологическими лентами. Режиссёр отказался от работы в сериале «Станица» из-за своего нежелания «снимать халтуру». Первая полнометражная картина Быкова, психологически-остросюжетная драма «Жить», отмечена призами международных и региональных кинофестивалей. В последующем режиссёр снял ещё несколько фильмов, удостоенных высоких наград, и все они были социальной и драматичной направленности.В феврале будущего года запланирована премьера ещё одного фильма режиссёра, над которым он работает в данный момент. Эта лента, по словам Юрия Быкова, погрузила его в пучину депрессии, и он уже не раз пожалел, что взялся за съёмки очередной драмы. Психологическое состояние режиссёра настолько непростое, что он даже обратился за профессиональной помощью к психологу, порекомендовавшему ему принимать антидепрессанты. После окончания съёмок Быков пообещал всерьёз взяться за лечение психологического расстройства.Ещё одной темой, поднимаемой Быковым в постах соцсетей, является одиночество. Он говорит, часто предавал друзей, любимых женщин и даже коллег, и просит подписчиков не повторять его ошибок, иначе и им грозит тоскливое одиночество без понимания и любви близких.