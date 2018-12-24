Юрий Лоза обиделся на Гарика Харламова за пародию на песню "Плот"
Песня «Плот» в исполнении Юрия Лозы является его несомненной «визитной карточкой», без которой не обходится ни одно выступление певца. Недавно написавший на неё пародию шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов получил изрядную долю критики от знаменитого исполнителя.
Гарик Харламов кроме своей профессиональной деятельности на сцене иногда «балуется» написанием пародий на популярные в народе песни. Юморист уже «спел на новый лад» хиты Андрея Державина, Михаила Боярского, Валерия Меладзе, а недавно спародировал хит Юрия Лозы «Плот», чем немало разозлил именитого артиста.
Несмотря на подпись к посту с просьбой не обижаться на пародиста, Лоза всё же обиделся и посоветовал Харламову не трогать его репертуар и думать, прежде чем писать пародии. Юрий Эдуардович искренне не понимает, что можно было найти в его песне достойное смеха. По словам исполнителя, многие поклонники благодарят его за слова, открывающие им смысл жизни и научившие правильно противостоять невзгодам.
Стоит отметить, с другими хитами Харламов позволял себе большие вольности, вставляя в известные мотивы фривольные фразы и ненормативную лексику. Песня Юрия Лозы «удостоилась» более спокойного содержания, однако всё равно пародия разозлила исполнителя.
Гарик Харламов кроме своей профессиональной деятельности на сцене иногда «балуется» написанием пародий на популярные в народе песни. Юморист уже «спел на новый лад» хиты Андрея Державина, Михаила Боярского, Валерия Меладзе, а недавно спародировал хит Юрия Лозы «Плот», чем немало разозлил именитого артиста.
Несмотря на подпись к посту с просьбой не обижаться на пародиста, Лоза всё же обиделся и посоветовал Харламову не трогать его репертуар и думать, прежде чем писать пародии. Юрий Эдуардович искренне не понимает, что можно было найти в его песне достойное смеха. По словам исполнителя, многие поклонники благодарят его за слова, открывающие им смысл жизни и научившие правильно противостоять невзгодам.
Стоит отметить, с другими хитами Харламов позволял себе большие вольности, вставляя в известные мотивы фривольные фразы и ненормативную лексику. Песня Юрия Лозы «удостоилась» более спокойного содержания, однако всё равно пародия разозлила исполнителя.