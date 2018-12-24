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Юрий Лоза обиделся на Гарика Харламова за пародию на песню "Плот"

Песня «Плот» в исполнении Юрия Лозы является его несомненной «визитной карточкой», без которой не обходится ни одно выступление певца. Недавно написавший на неё пародию шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов получил изрядную долю критики от знаменитого исполнителя.

Юрий Лоза обиделся на Гарика Харламова за пародию на песню "Плот"

Гарик Харламов кроме своей профессиональной деятельности на сцене иногда «балуется» написанием пародий на популярные в народе песни. Юморист уже «спел на новый лад» хиты Андрея Державина, Михаила Боярского, Валерия Меладзе, а недавно спародировал хит Юрия Лозы «Плот», чем немало разозлил именитого артиста.

Несмотря на подпись к посту с просьбой не обижаться на пародиста, Лоза всё же обиделся и посоветовал Харламову не трогать его репертуар и думать, прежде чем писать пародии. Юрий Эдуардович искренне не понимает, что можно было найти в его песне достойное смеха. По словам исполнителя, многие поклонники благодарят его за слова, открывающие им смысл жизни и научившие правильно противостоять невзгодам.

Юрий Лоза обиделся на Гарика Харламова за пародию на песню "Плот"

Стоит отметить, с другими хитами Харламов позволял себе большие вольности, вставляя в известные мотивы фривольные фразы и ненормативную лексику. Песня Юрия Лозы «удостоилась» более спокойного содержания, однако всё равно пародия разозлила исполнителя.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:46

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