В Помпеях археологи нашли конюшню с останками двух лошадей





Кроме останков учёными были обнаружены фрагменты сбруи, указывающие на то, что кони были боевыми. Вилла находилась за стенами города. На её территории вели раскопки в начале и в середине прошлого столетия. Тогда исследователи отыскали ряд жилых помещений, а также сельскохозяйственных построек. Сотрудники полиции в прошлом году обнаружили, что на вилле вели раскопки черные археологи. Вследствие этого исследователи занялись здесь охранными раскопками для сохранения остатков построек.В мае на вилле первый раз обнаружили останки лошади. По всей видимости, он являлся породистым конем, принадлежавшим местному богачу. Он участвовал в скачках, а не в сельскохозяйственных работах. Позже археологи обнаружили на вилле несколько больших помещений, а также артефактов. Речь идёт об амфоре, кухонной утвари, части деревянной кровати. При этом одно помещение оказалось конюшней. Здесь учёные обнаружили останки двух лошадей.В полевом сезоне текущего года археологи во время раскопок в Помпеях нашли многочисленные надписи, а также фрески. Об этом сообщает официальный портал музея "Помпеи" pompeiisites.org.