АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

В Помпеях археологи нашли конюшню с останками двух лошадей

В Помпеях археологами были обнаружены в древней конюшне останки двух лошадей. Массимо Осанна (Massimo Osanna), являющийся генеральным директором Археологического парка-музея «Помпеи», заявил, что находку сделали на вилле Чивита Джулиана.

В Помпеях археологи нашли конюшню с останками двух лошадей

Кроме останков учёными были обнаружены фрагменты сбруи, указывающие на то, что кони были боевыми. Вилла находилась за стенами города. На её территории вели раскопки в начале и в середине прошлого столетия. Тогда исследователи отыскали ряд жилых помещений, а также сельскохозяйственных построек. Сотрудники полиции в прошлом году обнаружили, что на вилле вели раскопки черные археологи. Вследствие этого исследователи занялись здесь охранными раскопками для сохранения остатков построек.

В мае на вилле первый раз обнаружили останки лошади. По всей видимости, он являлся породистым конем, принадлежавшим местному богачу. Он участвовал в скачках, а не в сельскохозяйственных работах. Позже археологи обнаружили на вилле несколько больших помещений, а также артефактов. Речь идёт об амфоре, кухонной утвари, части деревянной кровати. При этом одно помещение оказалось конюшней. Здесь учёные обнаружили останки двух лошадей.

В полевом сезоне текущего года археологи во время раскопок в Помпеях нашли многочисленные надписи, а также фрески. Об этом сообщает официальный портал музея "Помпеи" pompeiisites.org.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Бутырку" предлагают облагородить и использовать
В Помпеях археологи нашли конюшню с останками
Бывшие жёны Александра Кержакова объединились в
Селену Гомес после болезни заметили на пробежке в
Александра Черно и Иосиф Оганесян заявили, что
Поклонники Марии Максаковой удивлены её
Настасья Самбурская в Instagram высказалась о
На российском рынке начались продажи самого
Авиационный полк под Челябинском получил два
Похудевшая дочь Романа Абрамовича поделилась
Специалисты назвали 5 лучших смартфонов текущего
Ученые: Форма бокала напрямую влияет на
Анастасия Волочкова поддержала Ксению Собчак в
Выбран самый стильный мужчина года по версии
Эксперты: Двухэкранный смартфон Nubia X можно
Андрей Малахов назвал автора слухов о разладах в
Компания SEL представила 8К-дисплеи для планшетов
Елена Темникова нарядила елку в стиле 80-х
Минкомсвязь покроет сетью LTE-450 почти всю
В ноябре отечественный авторынок новых
Ольга Бузова научила Евгения Петросяна своим
Ксения Собчак матом ответила всем сплетникам и
Геймер из Дании прошел игру Outlast с завязанными
Дочь Иосифа Пригожина Даная поддерживает с
Биологи показали дышащую под водой ящерицу
Настасья Самбурская похвасталась в Instagram
Hyundai анонсировала автоновинки для России в
Актриса Анна Хилькевич призывает поклонников к
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь вслед за Волочковой
В Узбекистане обнаружили древнюю «Китайскую стену»
Просмотреть все новости