На российском рынке начались продажи самого легкого 15-дюймового ультрабука Acer Swift 5





Низкого веса девайса удалось добиться благодаря использованию магнито-литиевого сплава, который в два раза легче алюминия. Производители отмечают, что корпус качественно защищает «внутренности» ноутбука, а также на нем не остаются царапины и потертости. Acer Swift 5 работает на базе процессора восьмого поколения Intel Core i5 или i7, объем оперативной памяти составляет 16 гигабайт, а постоянной 1 терабайт. Емкости аккумуляторной батареи достаточно для автономной работы на протяжении 10 часов. Ноутбук поддерживает технологии TrueHarmony и Dolby Audio для качественного воспроизведения звука, а также оснащен разъемами USB 3.0, HDMI и USB-С.Стоимость Acer Swift 5 зависит от установленного процессора и объема оперативной и постоянной памяти. За модель с микрочипом Core i5-8265U и 8/256 гигабайт придется заплатить 79 тысяч рублей, Core i7-8565U и 8/512 109 тысяч рублей, Core i7-8565U 16/512 119 тысяч рублей. Самой дорогой модификацией является устройство с процессором Core i7-8565U, а также 16 гигабайтов оперативной и 1 терабайт постоянной памяти. Его цена составляет 134 тысяч рублей.