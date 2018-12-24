Выбран самый стильный мужчина года по версии журнала GQ
По версии издания GQ самым стильным мужчиной нынешнего года стал американский певец Ник Джонас. Опрос проходил на интернет-сайте журнала.
Из 64 кандидатов читателям было предложено выбрать своего фаворита. Певец Джон Ледженд, а также актеры Райан Рейнольдс и Джефф Голдблюм являлись главными конкурентами Ника Джонаса.
В своем аккаунте Instagram актер обнародовал детский снимок, под которым рассказал фанатам, что ему всегда хотелось быть самым стильным. Артист выразил слова благодарности своему стилисту, фанатам и другим номинантам. Данное фото в течение 22 часов собрало около 1 миллиона отметок «Мне нравится».
Из 64 кандидатов читателям было предложено выбрать своего фаворита. Певец Джон Ледженд, а также актеры Райан Рейнольдс и Джефф Голдблюм являлись главными конкурентами Ника Джонаса.
В своем аккаунте Instagram актер обнародовал детский снимок, под которым рассказал фанатам, что ему всегда хотелось быть самым стильным. Артист выразил слова благодарности своему стилисту, фанатам и другим номинантам. Данное фото в течение 22 часов собрало около 1 миллиона отметок «Мне нравится».