АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Выбран самый стильный мужчина года по версии журнала GQ

По версии издания GQ самым стильным мужчиной нынешнего года стал американский певец Ник Джонас. Опрос проходил на интернет-сайте журнала.

Выбран самый стильный мужчина года по версии журнала GQ

Из 64 кандидатов читателям было предложено выбрать своего фаворита. Певец Джон Ледженд, а также актеры Райан Рейнольдс и Джефф Голдблюм являлись главными конкурентами Ника Джонаса.

В своем аккаунте Instagram актер обнародовал детский снимок, под которым рассказал фанатам, что ему всегда хотелось быть самым стильным. Артист выразил слова благодарности своему стилисту, фанатам и другим номинантам. Данное фото в течение 22 часов собрало около 1 миллиона отметок «Мне нравится».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Форма бокала напрямую влияет на
Анастасия Волочкова поддержала Ксению Собчак в
Выбран самый стильный мужчина года по версии
Эксперты: Двухэкранный смартфон Nubia X можно
Андрей Малахов назвал автора слухов о разладах в
Компания SEL представила 8К-дисплеи для планшетов
Елена Темникова нарядила елку в стиле 80-х
Минкомсвязь покроет сетью LTE-450 почти всю
В ноябре отечественный авторынок новых
Ольга Бузова научила Евгения Петросяна своим
Ксения Собчак матом ответила всем сплетникам и
Геймер из Дании прошел игру Outlast с завязанными
Дочь Иосифа Пригожина Даная поддерживает с
Биологи показали дышащую под водой ящерицу
Настасья Самбурская похвасталась в Instagram
Hyundai анонсировала автоновинки для России в
Актриса Анна Хилькевич призывает поклонников к
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь вслед за Волочковой
В Узбекистане обнаружили древнюю «Китайскую стену»
В Сети смеются, как воронежские пожарные тушили
Звезда «Дома-2» Александра Гозиас заявила, что у
Энрике Иглесиас показал поклонникам в Instagram
Стас Костюшкин показал фанатам в Instagram
В Санкт-Петербурге автозавод Toyota останавливает
Xiaomi выпустила скоростной браузер Mint с
Приступ астмы унес жизнь якутской киноактрисы
В Сети появился очередной фотоснимок Toyota Supra
Марк Богатырёв в социальной сети признался
ВОЗ напомнила правила здоровой диеты
Жители Нью-Йорка бегут из города как во времена
Просмотреть все новости