Выбран самый стильный мужчина года по версии журнала GQ

Из 64 кандидатов читателям было предложено выбрать своего фаворита. Певец Джон Ледженд, а также актеры Райан Рейнольдс и Джефф Голдблюм являлись главными конкурентами Ника Джонаса.В своем аккаунте Instagram актер обнародовал детский снимок, под которым рассказал фанатам, что ему всегда хотелось быть самым стильным. Артист выразил слова благодарности своему стилисту, фанатам и другим номинантам. Данное фото в течение 22 часов собрало около 1 миллиона отметок «Мне нравится».