Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь вслед за Волочковой показала свое «голое» платье

Даша занимается бизнесом и выкладывает немало интересных публикаций у себя в Instagram.Вот и в очередном посте девушка порадовала своих многочисленных подписчиков довольно смелым нарядом. Жена Сергея Пынзарь показала всем собственную версию «голого» платья. Правда, надо сказать, что подписчики отмечают, что она идет по стопам Анастасии Волочковой, которая на днях опубликовала такой же откровенный наряд.Многие убеждены, что мамочка двоих детей не должна уподобляться скандальной балерине. И если от Волочковой эпатажа ждут, то от Пынзарь такого вульгарного наряда никто не ожидал.Разумеется, было немало и таких, кто положительно отнёсся к такому смелому наряду, и отметил, что красавице Даше всё к лицу: и закрытые вечерние наряды, и смелые платья для «шальных девчонок».