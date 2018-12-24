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Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь вслед за Волочковой показала свое «голое» платье

Бывшая участница популярного телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь даже после ухода с реалити-шоу остаётся довольно известной личностью.

Даша занимается бизнесом и выкладывает немало интересных публикаций у себя в Instagram.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь вслед за Волочковой показала свое «голое» платье

Вот и в очередном посте девушка порадовала своих многочисленных подписчиков довольно смелым нарядом. Жена Сергея Пынзарь показала всем собственную версию «голого» платья. Правда, надо сказать, что подписчики отмечают, что она идет по стопам Анастасии Волочковой, которая на днях опубликовала такой же откровенный наряд.

Многие убеждены, что мамочка двоих детей не должна уподобляться скандальной балерине. И если от Волочковой эпатажа ждут, то от Пынзарь такого вульгарного наряда никто не ожидал.

Разумеется, было немало и таких, кто положительно отнёсся к такому смелому наряду, и отметил, что красавице Даше всё к лицу: и закрытые вечерние наряды, и смелые платья для «шальных девчонок».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:40

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