В Узбекистане обнаружили древнюю «Китайскую стену»





Археологи исследовали крепость Узундару и выяснили, что она являлась частью данной стены. Благодаря этому ученые смогли составить подробный план сооружения и историю его разрушения, когда враги взяли его штурмом. Новые данные доказывают, что граница северной Бактрии состояла из целого комплекса фортов, крепостей и стен, которые могли достигать в длину до трех километров. На каждой крепости находились воины, которые могли передавать друг другу сигналы о нападении. Как правило, использовали огонь или дым. Авторы экспедиции между собой назвали данное сооружение "Великой Бактрийской стеной".Раскопки дали возможность ученым найти множество древних артефактов, которые сохранились с того времени. Например, бытовые предметы древних солдат, одежду, оборонительные средства и оружие.