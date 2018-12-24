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В Узбекистане обнаружили древнюю «Китайскую стену»

Узбекские и российские ученые во главе с Нигорой Двуреченской в ходе масштабных раскопок 2018 года обнаружили своеобразную «Китайскую стену», которая была на границе древней Бактрии примерно в 3 веке д.н.э. Она служила защитой от набегов кочевников.

В Узбекистане обнаружили древнюю «Китайскую стену»

Археологи исследовали крепость Узундару и выяснили, что она являлась частью данной стены. Благодаря этому ученые смогли составить подробный план сооружения и историю его разрушения, когда враги взяли его штурмом. Новые данные доказывают, что граница северной Бактрии состояла из целого комплекса фортов, крепостей и стен, которые могли достигать в длину до трех километров. На каждой крепости находились воины, которые могли передавать друг другу сигналы о нападении. Как правило, использовали огонь или дым. Авторы экспедиции между собой назвали данное сооружение "Великой Бактрийской стеной".

Раскопки дали возможность ученым найти множество древних артефактов, которые сохранились с того времени. Например, бытовые предметы древних солдат, одежду, оборонительные средства и оружие.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:35

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