В Санкт-Петербурге автозавод Toyota останавливает производство на период зимних каникул





При этом будет проведена установка нового оборудования на автомобильном заводе. Автозавод начнёт функционировать в обычном режиме уже с девятого января следующего года.Российский автозавод Toyota запустили в конце 2007-го года. В его стенах выпускают транспортные средства моделей RAV4, а также Camry. На мощностях автозавода выпускают 100 000 транспортных средств в год.