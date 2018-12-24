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В Санкт-Петербурге автозавод Toyota останавливает производство на период зимних каникул

Автозавод Toyota в Санкт-Петербурге останавливает производство транспортных средств на период коллективного отпуска. Представители предприятия отметили, что речь идёт о плановом коллективном отпуске, позволяющим провести работы по ремонту здания, оборудования.

В Санкт-Петербурге автозавод Toyota останавливает производство на период зимних каникул


При этом будет проведена установка нового оборудования на автомобильном заводе. Автозавод начнёт функционировать в обычном режиме уже с девятого января следующего года.

Российский автозавод Toyota запустили в конце 2007-го года. В его стенах выпускают транспортные средства моделей RAV4, а также Camry. На мощностях автозавода выпускают 100 000 транспортных средств в год.



 
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Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:52

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