



Осадчий отмечает, что заявления украинских командиров касательно всеобъемлющего обеспечения ВСУ не являются действительностью. До сих пор не решили вопрос о поставках продовольственных товаров. По его словам, вследствие плохого качества украинских продуктов питание для ВСУ стали закупать в Польше. И в данном случае Украина теряет огромные суммы, поскольку эти закупки производятся по завышенным ценам. Осадчий заявил, что на станцию Лисичанск планируется прибытие восьми вагонов продуктов. Их должны получить подразделения в зоне «ООС».Стоит напомнить, что около месяца назад произошёл скандал, который был связан с питанием ВСУ. Солдатам должна была быть передана тушёнка, сало и мясо. Однако им привезли апельсины и бананы.