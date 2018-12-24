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Киев наживается на голодающих солдатах

Яков Осадчий, являющийся официальным представителем Народной милиции Луганской Народной Республики, во время брифинга заявил, что на Украине отсутствуют качественные продукты питания. При этом Киев наживается на солдатах, которые голодают.

Киев наживается на голодающих солдатах

Осадчий отмечает, что заявления украинских командиров касательно всеобъемлющего обеспечения ВСУ не являются действительностью. До сих пор не решили вопрос о поставках продовольственных товаров. По его словам, вследствие плохого качества украинских продуктов питание для ВСУ стали закупать в Польше. И в данном случае Украина теряет огромные суммы, поскольку эти закупки производятся по завышенным ценам. Осадчий заявил, что на станцию Лисичанск планируется прибытие восьми вагонов продуктов. Их должны получить подразделения в зоне «ООС».

Стоит напомнить, что около месяца назад произошёл скандал, который был связан с питанием ВСУ. Солдатам должна была быть передана тушёнка, сало и мясо. Однако им привезли апельсины и бананы.



 
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Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:29

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