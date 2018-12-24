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В ночном небе Китая заметили семиугольную планету

Жители китайского города Ханчжоу в ночном небе увидели необычное явление: неизвестное небесно тело, напоминающее семиугольную планету, на глазах очевидцев самопроизвольно видоизменялось. Данная аномалия продлилась недолго, но шокировала многих китайцев.

В ночном небе Китая заметили семиугольную планету

Очевидцы успели сделать снимки загадочной звезды, и на каждом из них она выглядела по-разному. Где-то ее форма была круглой, а где-то и вовсе семиугольной. Некоторые китайцы предположили, что данный феномен ни что иное, как приближение к Земле НЛО. Но астрономы поспешили успокоить людей и остановить панику. По их словам это просто Венера, которая очень ярко светилась на фоне темного неба.

Эксперты из Цзыцзиньшаньской обсерватории объяснили, что такой эффект может давать плохая фокусировка на камере, установленной на смартфоне.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:56

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