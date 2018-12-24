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Ксения Собчак посоветовала подписчикам «жить своей жизнью»

Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак впервые решила дать совет своим поклонникам.

На сегодняшний день в социальных сетях активно обсуждается возможный развод Ксении Собчак и Максима Виторгана. Долгое время эпатажно-известная журналистка отказывалась как-либо комментировать эту информацию, но вчера телезнаменитость все-таки ответила сплетникам.

Ксения Собчак посоветовала подписчикам «жить своей жизнью»

Несколько часов назад Ксения опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, к которой прикрепила цитату известно индийского духовного лидера и мистика Ошо. В самой подписи дается ряд советов, на которые Собчак попыталась обратить своих подписчиков внимание.

В отрывке рекомендуется не вмешиваться, не судить и не пытаться изменить кого-то другого. Впрочем, больше всего Ксения подчеркнула строчку, в котором советуется дать людям свободу «жить своей жизнью».

Ксения Собчак посоветовала подписчикам «жить своей жизнью»

Нужно сказать, что свежую публикацию Собчак ее подписчики восприняли по-разному. Некоторые заявили, что своим постом Ксения на самом деле впервые решила прокомментировать развод со своим супругом Максимом, а кое-кто наоборот заявляет, что знаменитости просто понравилась цитата, и она решила с ней поделиться с поклонниками.

«Ну наконец-то Собчак решила все-таки признаться в том, что изменяет Виторгану!», «Люди! Ксюше просто цитата понравилась! Что вы тут начали?» - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:45

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