Ксения Собчак посоветовала подписчикам «жить своей жизнью»

«Ну наконец-то Собчак решила все-таки признаться в том, что изменяет Виторгану!», «Люди! Ксюше просто цитата понравилась! Что вы тут начали?» - пишут в Сети.

На сегодняшний день в социальных сетях активно обсуждается возможный развод Ксении Собчак и Максима Виторгана. Долгое время эпатажно-известная журналистка отказывалась как-либо комментировать эту информацию, но вчера телезнаменитость все-таки ответила сплетникам.Несколько часов назад Ксения опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, к которой прикрепила цитату известно индийского духовного лидера и мистика Ошо. В самой подписи дается ряд советов, на которые Собчак попыталась обратить своих подписчиков внимание.В отрывке рекомендуется не вмешиваться, не судить и не пытаться изменить кого-то другого. Впрочем, больше всего Ксения подчеркнула строчку, в котором советуется дать людям свободу «жить своей жизнью».Нужно сказать, что свежую публикацию Собчак ее подписчики восприняли по-разному. Некоторые заявили, что своим постом Ксения на самом деле впервые решила прокомментировать развод со своим супругом Максимом, а кое-кто наоборот заявляет, что знаменитости просто понравилась цитата, и она решила с ней поделиться с поклонниками.