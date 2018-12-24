В Сети появилось видео с новым электрическим спорткаром Tesla Roadster





О технических характеристиках спорткара Tesla Roadster на данный момент ничего не известно, разработчики электромобиля держат их в секрете. Известно лишь то, что до 100 км/ч автомобиль сможет разгоняться за 1,9 секунды, а максимальная скорость электрокара составит 250 км/ч. Кроме того, полностью заряженный аккумулятор автомобиля позволит преодолеть 1000 км пути.В отличие от технических характеристик цена спорткара Tesla Roadster была озвучена и составит она 200 000 долларов. Первые автомобили серийного производства появятся на рынке уже в 2020 году.