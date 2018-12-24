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В Сети появилось видео с новым электрическим спорткаром Tesla Roadster

На YouTube-канале автора The Yazuki появилось видео, демонстрирующее новый электрический спортивный автомобиль Tesla Roadster. Видеоролик является неофициальным, режиссер при создании клипа вдохновлялся рендерами компании Tesla, поэтому итоговый дизайн автомобилей может быть изменен.

В Сети появилось видео с новым электрическим спорткаром Tesla Roadster

О технических характеристиках спорткара Tesla Roadster на данный момент ничего не известно, разработчики электромобиля держат их в секрете. Известно лишь то, что до 100 км/ч автомобиль сможет разгоняться за 1,9 секунды, а максимальная скорость электрокара составит 250 км/ч. Кроме того, полностью заряженный аккумулятор автомобиля позволит преодолеть 1000 км пути.


В отличие от технических характеристик цена спорткара Tesla Roadster была озвучена и составит она 200 000 долларов. Первые автомобили серийного производства появятся на рынке уже в 2020 году.



 
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Авто
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:15

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