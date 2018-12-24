В NASA создадут систему космической доставки для будущих колонистов





Конгломерат Paragon уже долгое время сотрудничает с NASA, так группа компаний является основным подрядчиком космического агентства по системам жизнеобеспечения и контроля окружающей среды. Сейчас Paragon работает над проектами, стоимость контрактов которых оценивается в 9 млн долларов. Суть одного из таких проектов заключается в переработке отходов в космосе в воду, пригодную для питья.Победитель в проекте по созданию космической службы доставки получит денежный приз в размере 30 млн долларов. В Paragon уже разрабатывается программное обеспечение для доставки оборудования лунным колонистам, но не исключено, что когда-нибудь человечеству удастся организовать доставку необходимых материалов и на Марс. Конкурсным фирмам в свою очередь предстоит создать космический аппарат, который займется доставкой.