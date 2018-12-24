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Эксперты назвали причины выпуска лучших мобильных игр в декабре

Эксперты назвали причины по которым был перенесен выпуск лучших мобильных игр на декабрь. Оказывается, в предновогодний период многие готовы потратить деньги на покупки из сферы развлечения.
Эксперты назвали причины выпуска лучших мобильных игр в декабре

Данные статистики App Store говорят о том, что в период предновогодних праздников потребительская аудитория потратила на всякого рода развлекательные приложения 890 миллионов долларов. Очень активно приобретаются программы новых iPhon. Эксперты в сфере разработки ПО рассказали, что обладатели производительных устройств стараются найти большие и новые игры. Это является главной причиной, почему выпуск новинок стараются запланировать в предпраздничные дни, когда различные гаджеты приобретаются в подарок.

Эксперты подчеркивают, что важным моментом является выпуск приложений до того, как у команды App Store начнутся выходные, так как в это время утверждение новинок приостанавливают. Заметим, что большим играм с хорошо проработанной графикой и мельчайшими деталями легче привлечь к себе внимание потребителей.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:00

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