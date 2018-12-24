Эксперты назвали причины выпуска лучших мобильных игр в декабре





Данные статистики App Store говорят о том, что в период предновогодних праздников потребительская аудитория потратила на всякого рода развлекательные приложения 890 миллионов долларов. Очень активно приобретаются программы новых iPhon. Эксперты в сфере разработки ПО рассказали, что обладатели производительных устройств стараются найти большие и новые игры. Это является главной причиной, почему выпуск новинок стараются запланировать в предпраздничные дни, когда различные гаджеты приобретаются в подарок.Эксперты подчеркивают, что важным моментом является выпуск приложений до того, как у команды App Store начнутся выходные, так как в это время утверждение новинок приостанавливают. Заметим, что большим играм с хорошо проработанной графикой и мельчайшими деталями легче привлечь к себе внимание потребителей.