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Ани Лорак накануне развода была замечена в «тесной» компании с известным продюсером

Популярная певица Ани Лорак накануне предстоящего развода была замечена в «тесной» компании с известным украинским продюсером. В Сеть попало фото, на котором звезда, прижавшись лицом к Олегу Бондарчуку, загадочно смотрит в камеру.

Ани Лорак накануне развода была замечена в «тесной» компании с известным продюсером


Поклонники Ани Лорак ликуют, так как накануне своего развода с Муратом Налчаджиоглу, который запланирован на завтра, 24 декабря, певица была замечена в компании известного продюсера с Украины Олега Бондарчука. Впервые провокационный снимок появился в микроблоге фан-клуба исполнительницы в Instagram, после чего любопытные фолловеры нашли точно такую же фотографию и в профиле самого продюсера. Кроме того, украинский деятель искусств подогрел слухи о возможном романе между ними ещё больше фразой «Снова вместе. Снова рядом».

Преданные фанаты Ани Лорак для себя уже решили, что певица и Олег Бондарчук всё же являются парой, одобрили такой союз и порадовались за влюблённых. Некоторые же, более приземлённые фолловеры не спешат с выводами, считая, что звезда может просто тесно дружить с режиссёром, а слово «вместе» вполне можно объяснить новой совместной работой.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 18:39

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