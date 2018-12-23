У Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко могут появиться новые соседи

«Безус очень хитрый. Нашел, как рыбку съесть и не только», «Ну и правильно. Поддерживаю. давай, Леха, жги. Чем твоя малая хуже их? Им, значит, можно на халяву дите растить, а тебе нет?», - пишут пользователи в Сети.





Сначала на второй этаж к супругам подселили Майю Донцову и Алексея Купина, с которыми у них были натянутые отношения, а теперь Алексей Безус очень хочет заселить к ним свою бывшую возлюбленную с маленькой дочерью Мией.И если с Майей и Лешей новоиспеченным родителям удалось найти общий язык и даже в какой-то степени подружиться , так как они во многом подстраивались под них, понимая, что в доме живет маленький ребенок, то с экс-избранницей Леши Рапунцелям жить откровенно не хочется. Ведь у нее тоже есть малышка, которой нужен такой же уход, питание и особые условия проживание.Так же не радует Олю и Диму, что Мия будет пользоваться вещами Василисы, а взамен обеспечивать ей компанию для игр.Стоит сказать, что идея с подселением не нравится и Милене Безбородовой, которая не желает мириться с присутствием в жизни любимого другой девушки, пусть даже и матери его ребенка. По этому поводу участница уже устроила несколько истерик, но Леша не желает отказываться от своих намерений.Что касается зрителей телестройки, то по их мнению молодой человек нашел идеальный способ быть поближе к дочери и обеспечить ее всем необходимым абсолютно бесплатно, заработать рейтинг, а также избавиться от Милены.