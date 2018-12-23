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У Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко могут появиться новые соседи

Особо не сопротивлялись Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, когда ведущие телепроекта «Дом-2» заставили Алену Савкину и Татьяну Владимировну съехать из их семейного вип-дома в общий. Однако теперь им не нравится то, к чему это привело.

Сначала на второй этаж к супругам подселили Майю Донцову и Алексея Купина, с которыми у них были натянутые отношения, а теперь Алексей Безус очень хочет заселить к ним свою бывшую возлюбленную с маленькой дочерью Мией.

У Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко могут появиться новые соседи

И если с Майей и Лешей новоиспеченным родителям удалось найти общий язык и даже в какой-то степени подружиться , так как они во многом подстраивались под них, понимая, что в доме живет маленький ребенок, то с экс-избранницей Леши Рапунцелям жить откровенно не хочется. Ведь у нее тоже есть малышка, которой нужен такой же уход, питание и особые условия проживание.

Так же не радует Олю и Диму, что Мия будет пользоваться вещами Василисы, а взамен обеспечивать ей компанию для игр.
Стоит сказать, что идея с подселением не нравится и Милене Безбородовой, которая не желает мириться с присутствием в жизни любимого другой девушки, пусть даже и матери его ребенка. По этому поводу участница уже устроила несколько истерик, но Леша не желает отказываться от своих намерений.

У Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко могут появиться новые соседи

Что касается зрителей телестройки, то по их мнению молодой человек нашел идеальный способ быть поближе к дочери и обеспечить ее всем необходимым абсолютно бесплатно, заработать рейтинг, а также избавиться от Милены.

«Безус очень хитрый. Нашел, как рыбку съесть и не только», «Ну и правильно. Поддерживаю. давай, Леха, жги. Чем твоя малая хуже их? Им, значит, можно на халяву дите растить, а тебе нет?», - пишут пользователи в Сети.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:43

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