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Одесские специалисты обтянули кожей салон и кузов «Запорожца»

Одесские автомобильные специалисты решили сделать тюнинг «Запорожца». Легендарную версию ЗАЗ-965 обтянули кожей в салоне, а также снаружи.

Одесские специалисты обтянули кожей салон и кузов «Запорожца»


Такого рода тюнинг старых моделей авто на сегодняшний день распространён на территории западных государств. Энтузиастами редко используются экзотические виды кожи, такие как крокодилья либо змеиная. Представители одесского проекта отмечают, что для работы ими использовалась кожа шоколадного цвета. В салоне была ярко-красная кожа.

Также мастера переделали техническую часть. Специалисты изменили шасси, а именно удлинили его. Версия ЗАЗ-965 выпускалась в СССР около 10 лет (1960 - 1969 г.г.). Речь идёт о двухдверном четырёхместном авто с задним приводом. Мотор, генерирующий 27 лошадиных сил, находится сзади.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:53

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