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Традиция делать копилки в форме поросят пришла в Россию из Великобритании

Перед предстоящим Новым годом, символом которого является Жёлтая Свинья, эксперты рассказали, почему зачастую принято делать копилки именно в форме поросят. Оказалось, что такая традиция берёт своё начало с времён, когда бедные сельские жители Великобритании были вынуждены экономить каждую копейку.

Традиция делать копилки в форме поросят пришла в Россию из Великобритании


Сейчас мало кого можно удивить наличием дома копилки, которая зачастую выглядит, как упитанная розовая и жёлтая свинка. Несмотря на этот факт, не многие люди знают историю о том, почему хранить небольшие сбережения принято именно в сосудах, напоминающих по форме поросят. Первые копилки, отличающиеся по цвету и форме от современных, появились ещё в средневековой Англии, где жителям сёл не оставалось ничего, кроме как постоянно откладывать какие-нибудь копейки на тяжёлые времена. Тогда деньги хранились в сосудах именуемых «pygg», которые изготавливались из красной глины.

Немногим позже люди поняли, что для лучшей сохранности сбережений необходимо иметь сосуд с небольшим отверстием, чтобы туда можно было только класть деньги, а доставать лишь с трудом. Так появились круглые копилки «pygg jars» с крошечными проёмами для прохода монет. И уже некоторое время спустя из-за схожести названия по звучанию подобные приспособления стали называться «piggy bank». В Россию традиция хранить деньги в копилках в форме поросят пришла уже в 80-х годах. В этот период для их изготовления стали чаще использовать керамику, и дарили такие презенты в основном детям, которых хотели приучить к бережливости.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 17:07

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