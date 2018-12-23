Традиция делать копилки в форме поросят пришла в Россию из Великобритании





Сейчас мало кого можно удивить наличием дома копилки, которая зачастую выглядит, как упитанная розовая и жёлтая свинка. Несмотря на этот факт, не многие люди знают историю о том, почему хранить небольшие сбережения принято именно в сосудах, напоминающих по форме поросят. Первые копилки, отличающиеся по цвету и форме от современных, появились ещё в средневековой Англии, где жителям сёл не оставалось ничего, кроме как постоянно откладывать какие-нибудь копейки на тяжёлые времена. Тогда деньги хранились в сосудах именуемых «pygg», которые изготавливались из красной глины.Немногим позже люди поняли, что для лучшей сохранности сбережений необходимо иметь сосуд с небольшим отверстием, чтобы туда можно было только класть деньги, а доставать лишь с трудом. Так появились круглые копилки «pygg jars» с крошечными проёмами для прохода монет. И уже некоторое время спустя из-за схожести названия по звучанию подобные приспособления стали называться «piggy bank». В Россию традиция хранить деньги в копилках в форме поросят пришла уже в 80-х годах. В этот период для их изготовления стали чаще использовать керамику, и дарили такие презенты в основном детям, которых хотели приучить к бережливости.