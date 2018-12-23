В Сети обсуждают фотографию угнанного «автомобиля-невидимки»





Очевидцы опубликовали фотографию «автомобиля-невидимки» на интернет-портале Pikabu. В комментариях пользователи Сети отметили, что на изображении имеются следы от обуви неизвестного человека и припаркованной машины. Некоторые поинтересовались, почему на снегу отсутствуют отпечатки шин. По мнению россиян, транспортное средство «испарилось в воздухе» вместе с водителем.Многие зрители скептически отнеслись к снимку «автомобиля-невидимки». Автора поста обвинили в использовании инструментов фотошопа. Другие же посчитали, что на изображении отсутствуют следы ретуши. Они стали писать различные варианты, куда могла исчезнуть транспортное средство. По мнению пользователей Сети, летающая машина с инновационными технологиями и мощным квантовым мотором прибыла из будущего. Среди версий были и предположения о новом проекте Илона Маска.