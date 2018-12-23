Дочь Кристины Орбакайте ходит вместе с певицей на работу

В описании поста Кристина Орбакайте рассказала, что ее работа является любимым местом подрастающей дочери. Знаменитость призвала поклонников петь вместе с ними. На появившихся кадрах наследница артистки сидит на стуле за кулисами и слушает музыку. На одном из видеороликов появляется и супруг исполнительницы. На заднем фоне звучат песни выступающей на сцене исполнительницы. За короткое время записи просмотрели более 57 тысяч подписчиков.По мнению поклонников, дочь Кристины Орбакайте Клавдия является главной фанаткой звезды. В комментариях пользователи Сети назвали девочку очень скромной и милой. Некоторые порадовались, что певица прививает наследнице любовь к творчеству и старается брать ее собой на различные мероприятия.