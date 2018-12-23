Дочь Кристины Орбакайте ходит вместе с певицей на работу
Дочь Кристины Орбакайте ходит вместе с российской певицей на работу и ждет все время за кулисами. Российская артистка опубликовала на странице в Instagram несколько видеороликов, где показала подпевающую наследницу и своего мужа.
В описании поста Кристина Орбакайте рассказала, что ее работа является любимым местом подрастающей дочери. Знаменитость призвала поклонников петь вместе с ними. На появившихся кадрах наследница артистки сидит на стуле за кулисами и слушает музыку. На одном из видеороликов появляется и супруг исполнительницы. На заднем фоне звучат песни выступающей на сцене исполнительницы. За короткое время записи просмотрели более 57 тысяч подписчиков.
По мнению поклонников, дочь Кристины Орбакайте Клавдия является главной фанаткой звезды. В комментариях пользователи Сети назвали девочку очень скромной и милой. Некоторые порадовались, что певица прививает наследнице любовь к творчеству и старается брать ее собой на различные мероприятия.
В описании поста Кристина Орбакайте рассказала, что ее работа является любимым местом подрастающей дочери. Знаменитость призвала поклонников петь вместе с ними. На появившихся кадрах наследница артистки сидит на стуле за кулисами и слушает музыку. На одном из видеороликов появляется и супруг исполнительницы. На заднем фоне звучат песни выступающей на сцене исполнительницы. За короткое время записи просмотрели более 57 тысяч подписчиков.
По мнению поклонников, дочь Кристины Орбакайте Клавдия является главной фанаткой звезды. В комментариях пользователи Сети назвали девочку очень скромной и милой. Некоторые порадовались, что певица прививает наследнице любовь к творчеству и старается брать ее собой на различные мероприятия.
ШоуБиз
Добавил: Грак Татьяна Сегодня, 15:00