АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Русская рулетка»: Назван Топ-7 смертельно опасных для жизни продуктов
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Дочь Кристины Орбакайте ходит вместе с певицей на работу

Дочь Кристины Орбакайте ходит вместе с российской певицей на работу и ждет все время за кулисами. Российская артистка опубликовала на странице в Instagram несколько видеороликов, где показала подпевающую наследницу и своего мужа.

Дочь Кристины Орбакайте ходит вместе с певицей на работу


В описании поста Кристина Орбакайте рассказала, что ее работа является любимым местом подрастающей дочери. Знаменитость призвала поклонников петь вместе с ними. На появившихся кадрах наследница артистки сидит на стуле за кулисами и слушает музыку. На одном из видеороликов появляется и супруг исполнительницы. На заднем фоне звучат песни выступающей на сцене исполнительницы. За короткое время записи просмотрели более 57 тысяч подписчиков.

По мнению поклонников, дочь Кристины Орбакайте Клавдия является главной фанаткой звезды. В комментариях пользователи Сети назвали девочку очень скромной и милой. Некоторые порадовались, что певица прививает наследнице любовь к творчеству и старается брать ее собой на различные мероприятия.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Грак Татьяна Сегодня, 15:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
BlackBerry Key2 стал самый недооцененным
В Москве режиссер Светлана Баскова пострадала в
Александра Черно и Иосиф Оганесян умоляли Андрея
Поклонники Бейонсе в Instagram оценили новый
В Новосибирске пациент погиб во время пожара в
УАЗ анонсировал новинки, предлагаемые для покупки
В Сети активно обсуждают «библиотечный» снимок
Дочь Кристины Орбакайте ходит вместе с певицей на
Механик рассказал об основных недостатках мотора
Николай Цискаридзе опубликовал в Instagram
Татьяна Буланова считает совпадением браки между
Эксперты: Пустой топливный бак автомобиля зимой
Ученые назвали главные опасности косметического
Андрей Малахов показал подписчикам в Instagram
Ани Лорак показала снимок в откровенном
Эксперты признали iPhone XR самым мощным игровым
Мария Порошина перед родами появилась на
В США врачи призывают родителей отказаться от
Элина Мазур рассказала об угрозах со стороны
Эксперты дали несколько рекомендаций для хорошего
Вера Сотникова опровергла слухи о романе с
В США вес взрослого человека увеличился на 14 кг
Лариса Вербицкая рассказала журналистам о своих
«Бурановские бабушки» выпустили новый альбом
«Сбербанк» изменит правила снятия наличных в
Рената Литвинова с дочерью Ульяной посетила
Смартфон Samsung Galaxy S10 получит новую быструю
Bethesda подарит владельцам Fallout 76 три первые
Американские эксперты назвали страны, где может
Дочь Александра Малинина Устинья споет со
Просмотреть все новости