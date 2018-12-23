Эксперты: Пустой топливный бак автомобиля зимой может нести опасность
Эксперты рассказали, что зимой пустой топливный бак в автомобиле может нести опасность. Он негативно влияет на насос авто, что может привести к поломке.
Виной в данном случае является конденсат, образующийся из-за разницы температур с обеих сторон одной плоскости бака. Так как внутри него температура больше, чем снаружи, внутренняя часть стенки накапливает жидкость. Она может также кристаллизоваться. Из-за этого силовой агрегат и насос транспортного средства находятся под угрозой.
Эксперты отмечают, что автомобиль с конденсатом можно завести, но в скором времени двигатель начнет глохнуть. Если пытаться и далее продолжить попытки, это может привести к перегреву либо поломке топливного насоса.
Виной в данном случае является конденсат, образующийся из-за разницы температур с обеих сторон одной плоскости бака. Так как внутри него температура больше, чем снаружи, внутренняя часть стенки накапливает жидкость. Она может также кристаллизоваться. Из-за этого силовой агрегат и насос транспортного средства находятся под угрозой.
Эксперты отмечают, что автомобиль с конденсатом можно завести, но в скором времени двигатель начнет глохнуть. Если пытаться и далее продолжить попытки, это может привести к перегреву либо поломке топливного насоса.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:11