Элина Мазур рассказала об угрозах со стороны Виталины Цымбалюк-Романовской





Пока состояние пострадавшей особы нельзя назвать удовлетворительным, но она подчеркнула, что экс-избранница Армена Джигарханяна продолжает оказывать давление и желает, чтобы Элина Мазур отказалась от своих прежних показаний.Адвокат всегда считала, что ее клиентка вышла замуж за актера по расчету, а также она была признана виновной и обязана понести наказание, назначенное судом. Сама Виталина Цымбалюк-Романовская опровергает такую информацию, а также встречается с Прохором Шаляпиным, подвергаясь осуждению со стороны поклонников Джигарханяна.