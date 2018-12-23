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Элина Мазур рассказала об угрозах со стороны Виталины Цымбалюк-Романовской

Журналисты выяснили, что Элина Мазур сейчас находится в реанимации. Бывший адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской считает, что оказалась в такой ситуации из-за угроз со стороны пианистки.
Элина Мазур рассказала об угрозах со стороны Виталины Цымбалюк-Романовской

Пока состояние пострадавшей особы нельзя назвать удовлетворительным, но она подчеркнула, что экс-избранница Армена Джигарханяна продолжает оказывать давление и желает, чтобы Элина Мазур отказалась от своих прежних показаний.
Элина Мазур рассказала об угрозах со стороны Виталины Цымбалюк-Романовской

Адвокат всегда считала, что ее клиентка вышла замуж за актера по расчету, а также она была признана виновной и обязана понести наказание, назначенное судом. Сама Виталина Цымбалюк-Романовская опровергает такую информацию, а также встречается с Прохором Шаляпиным, подвергаясь осуждению со стороны поклонников Джигарханяна.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00

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