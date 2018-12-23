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Вера Сотникова опровергла слухи о романе с участником «Битвы экстрасенсов» Григорием Кузнецовым

Известная российская актриса и телеведущая Вера Сотникова решила прокомментировать слухи о своем романе с одним из участников «Битвы экстрасенсов» Григорием Кузнецовым. В последнем эпизоде шоу теледива расставила все точки над «і».
Вера Сотникова опровергла слухи о романе с участником «Битвы экстрасенсов» Григорием Кузнецовым
Вера Сотникова стала ведущей 19 сезона знаменитой телепередачи, где маги и экстрасенсы пробуют свои силы. За время съемок всего сезона в Сети интернет стали распространяться слухи о ее тайном романе с Григорием Кузнецовым. Она решила публично признаться, что действительно восхищена молодым человеком, однако речь идет только о его таланте и способностях. Сотникова отметила, что ей приятен тот выбор, который для нее сделали зрители, потому что Кузнецов не так уж плох. Но для романтических отношений по-прежнему требуется любовь. Однако сам факт распространения ложной информации ей был неприятен.
Вера Сотникова опровергла слухи о романе с участником «Битвы экстрасенсов» Григорием Кузнецовым

В итоге голосования победителем 19 сезона стала Аида Грифаль, а что касается Григория Кузнецова, то он занял почетное 3 место. Вера Сотникова преподнесла магу букет цветов и извинилась за нелепые слухи.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:46

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