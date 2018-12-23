Вера Сотникова опровергла слухи о романе с участником «Битвы экстрасенсов» Григорием Кузнецовым

Вера Сотникова стала ведущей 19 сезона знаменитой телепередачи, где маги и экстрасенсы пробуют свои силы. За время съемок всего сезона в Сети интернет стали распространяться слухи о ее тайном романе с Григорием Кузнецовым. Она решила публично признаться, что действительно восхищена молодым человеком, однако речь идет только о его таланте и способностях. Сотникова отметила, что ей приятен тот выбор, который для нее сделали зрители, потому что Кузнецов не так уж плох. Но для романтических отношений по-прежнему требуется любовь. Однако сам факт распространения ложной информации ей был неприятен.