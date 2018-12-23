В США вес взрослого человека увеличился на 14 кг





По результатам исследований, мужчина средних лет в Соединенных Штатах имеет проблемы с избыточным весом. Ученые заявляют: калории сверх нормы обнаружены у всего населения страны. Однако, ожирением болеют только белокожие и латиноамериканцы. Статистические данные показывают, что у мужчин, проживающих на территории Соединенных Штатов Америки, порогом считается вес от 91,6 кг. У женщин в этой стране отметка находится на 79 кг. Сотрудники Центра утверждают, что за предыдущие 15 лет в США порог полноты у мужчин поднялась на килограмм. Представительницы слабого пола добавили практически три килограмма, на данный момент их средний вес равен 77,5 кг.Исследователи предостерегают: лишний вес способствует появлению ряда серьезных заболеваний. Американские медики напоминают, что ежегодно во всем мире около полумиллиона человек умирают из-за наростов, которые появляются в организме в результате большого избыточного веса.