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В США вес взрослого человека увеличился на 14 кг

С 60-х годов прошлого века вес взрослого человека в США увеличился на 14 килограмм. Об этом заявили специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний.
В США вес взрослого человека увеличился на 14 кг

По результатам исследований, мужчина средних лет в Соединенных Штатах имеет проблемы с избыточным весом. Ученые заявляют: калории сверх нормы обнаружены у всего населения страны. Однако, ожирением болеют только белокожие и латиноамериканцы. Статистические данные показывают, что у мужчин, проживающих на территории Соединенных Штатов Америки, порогом считается вес от 91,6 кг. У женщин в этой стране отметка находится на 79 кг. Сотрудники Центра утверждают, что за предыдущие 15 лет в США порог полноты у мужчин поднялась на килограмм. Представительницы слабого пола добавили практически три килограмма, на данный момент их средний вес равен 77,5 кг.

Исследователи предостерегают: лишний вес способствует появлению ряда серьезных заболеваний. Американские медики напоминают, что ежегодно во всем мире около полумиллиона человек умирают из-за наростов, которые появляются в организме в результате большого избыточного веса.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:39

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