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«Сбербанк» изменит правила снятия наличных в банкоматах

«Сбербанк» планирует изменить правила снятия наличных в банкоматах. Теперь людям не придётся опасаться, что в данных устройствах могут застрять банковские карточки.

«Сбербанк» изменит правила снятия наличных в банкоматах


Деньги в данном случае можно будет снимать при помощи смартфона. Данные изменения должны вступить в силу в 2019 году. В настоящее время тестируют ряд новых устройств. Пользователю вначале понадобится привязать банковскую карту к таким системам, как Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay. Для снятия денег нужно поднести смартфон к специальной области, появляющейся на банковских терминалах. После этого будет получено предложение пройти идентификацию. Для этого следует к сканеру пальпирования приложить палец, сделать скан лица или произвести ввод защитного пароля. Уже после этого можно будет выполнять банковские операции с деньгами.

По словам представителей «Сбербанка», данная возможность в два раза сократит время работы с банкоматом. Процесс займёт около 1,5 минуты. При этом значительно сократятся очереди. Также не придётся опасаться, что карточка может застрять в устройстве.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:07

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