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Bethesda подарит владельцам Fallout 76 три первые части игры

Bethesda чтобы привлечь внимание игроманов к Fallout 76, решила подарить владельцам игрушки 3 первые части. Таким образом создатели поздравят геймеров с Новым годом.

Bethesda подарит владельцам Fallout 76 три первые части игры


Речь идёт о сборнике Fallout Classic Collection. В серию вошли три части, а именно: Fallout, Fallout 2, а также Fallout: Tactics. Акция является актуальной для владельцев ПК и консолей. При этом Fallout Classic Collection доступный только для персональных компьютеров.

Стоит отметить, что данная праздничная акция является одноразовой. Чтобы получить этот бесплатный сборник, нужно купить, а также сыграть в «игрушку» Fallout 76» ещё до начала следующего года.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:43

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