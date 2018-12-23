Bethesda подарит владельцам Fallout 76 три первые части игры





Речь идёт о сборнике Fallout Classic Collection. В серию вошли три части, а именно: Fallout, Fallout 2, а также Fallout: Tactics. Акция является актуальной для владельцев ПК и консолей. При этом Fallout Classic Collection доступный только для персональных компьютеров.Стоит отметить, что данная праздничная акция является одноразовой. Чтобы получить этот бесплатный сборник, нужно купить, а также сыграть в «игрушку» Fallout 76» ещё до начала следующего года.