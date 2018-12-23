Bethesda подарит владельцам Fallout 76 три первые части игры
Bethesda чтобы привлечь внимание игроманов к Fallout 76, решила подарить владельцам игрушки 3 первые части. Таким образом создатели поздравят геймеров с Новым годом.
Речь идёт о сборнике Fallout Classic Collection. В серию вошли три части, а именно: Fallout, Fallout 2, а также Fallout: Tactics. Акция является актуальной для владельцев ПК и консолей. При этом Fallout Classic Collection доступный только для персональных компьютеров.
Стоит отметить, что данная праздничная акция является одноразовой. Чтобы получить этот бесплатный сборник, нужно купить, а также сыграть в «игрушку» Fallout 76» ещё до начала следующего года.
Речь идёт о сборнике Fallout Classic Collection. В серию вошли три части, а именно: Fallout, Fallout 2, а также Fallout: Tactics. Акция является актуальной для владельцев ПК и консолей. При этом Fallout Classic Collection доступный только для персональных компьютеров.
Стоит отметить, что данная праздничная акция является одноразовой. Чтобы получить этот бесплатный сборник, нужно купить, а также сыграть в «игрушку» Fallout 76» ещё до начала следующего года.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:43